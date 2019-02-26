DG Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular hız ve kondisyon idmanı yaptı. Gruplar halinde gerçekleştirilen top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Bursasspor ile Demir Grup Sivasspor 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaşacak.