DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında yarın kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas ve taktik ağırlıklı çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İdmanın ardından futbolcular kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise; Erdinç Sezertam ve Mustafa Savranlar yapacak.