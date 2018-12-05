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DG Sivasspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Muhammet Demir idmanda yer alırken, Ziya Erdal ise takımdan ayrı olarak çalıştı.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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