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DG Sivasspor, Göztepe maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.


Ligde 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışı Passolig'in adresinden ve 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.


Bilet fiyatları şöyle:


"VİP: 54 TL, Maraton: 22 TL, Kuzey Kale Arkası: 14,50 TL, Güney Kale Arkası: 11 TL, Misafir 14,50 TL"

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