İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

DG Sivasspor, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.


Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.