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DG Sivasspor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını sürüyor.


Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve reaksiyon sürati ile başladı. Eğitsel oyunlar ve 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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