Dia Saba: “Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız”

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Dia Saba, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koymaya gideceğiz ve çok iyi bir maç ortaya çıkacak" dedi.

Sivasspor'da orta saha oyuncusu Dia Saba kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunu lider olarak tamamlayarak son 16 turunu kalmalarını değerlendiren Dia Saba, "Bu konuda çok mutluyuz. Grup maçlarını birinci sırada tamamladık ve bir sonraki aşamaya geçtik. Bunu yaptığımız için tabi ki çok mutluyuz ama artık ligde hazırlanmamız gereken şeyler üzerinde duracağız"diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının zor geçeceğini söyleyen Saba, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koymaya gideceğiz ve çok iyi bir maç ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

“Hızlı adapte oldum”

Kendi performansına da değinen Saba, geride kalan periyotta iyi işler çıkarttığını belirterek şunları söyledi:

"Takımımıza katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Buraya hızlı adapte oldum. Takım arkadaşlarımın, teknik ekibin desteği ile takıma hemen uyum sağladığım. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum gol atarak, asistler yaparak. Arkadaşlarımın desteğiyle de güzel işler başarıyoruz. Baktığımız zaman ligdeki konumumuz çok iyi değil. Bunun için de önümüzdeki maça çok iyi hazırlanıp, o maçta bir şeyler yapmak istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig hakkında da değerlendirmede bulunan Saba, "Süper Lig benim için yeni bir tecrübe. İlk defa bir Avrupa Ligi'nde oynuyorum diyebilirim. Süper Lig'in kalitesi çok yüksek ve rekabetçi bir lig. Burada yeni tecrübeler kazanıyorum. Bu ligde güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.