Dia Saba, gol sayısını 5'e yükseltti

Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Giresunspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de İsrailli futbolcu Dia Saba'dan geldi. Maçın 45. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Saba, 5 golün 1'ini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan tecrübeli isim, golün ardından büyük sevinç yaşadı.