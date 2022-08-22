Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: “Tamam, geliyorum”

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saba, son olarak Sivasspor'u etiketleyerek uçağın önünde poz verdi ve “Tamam arkadaşlar. Geliyorum” notunu ekledi.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'da, transfer hareketliliği sürüyor.

Dia Saba ve Tosin Kehinde transferlerini büyük ölçüde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, iki ismi de Sivas'a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Dia Saba'dan geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yola çıktığını duyurdu.

Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba, paylaşımına; “Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz” notunu ekledi.

Diğer yandan Dia Saba geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte Sivas'a gelmiş ve eşinin isteği doğrultusunda transferden vazgeçmişti.