Dijital Sivas tanıtıldı

Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı “Sivas'ı keşfet” projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan Başta olmak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, proje paydaşları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı. Proje dahilinde hazırlanan filmin izletildiği programda halk oyunları gösterileri sergilendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca yaptığı konuşmasında Turizm Haftası etkinlikleri ve turizm faaliyetlerine değindi. Ayrıca büyük emekler sonucunda hazırlanan görsellerin toplandığı visitsivas.com isimli web sitesinin tanıtımı yapıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuşmasında illerin ve şehirlerin tanıtımlarının profesyonel şekilde yapılması gerektiğini ifade edip, “İl Özel İdaremizin, Kültür A.Ş ile birlikte tüm ilçelerimizle birlikte ‘Sivas'ı keşfet' parolası ile yaptıkları içeriklerin Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağladığına hepimiz şahitlik ediyoruz.” Dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında “Valilik himayesinde başlattığımız merkez ve tüm ilkelerimizin turizm potansiyelini ortaya koyduğumuz ilimizin adeta dijital arşivi niteliği taşıyan ‘Sivas'ı keşfet' projemizin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu çok uzun soluklu bir çalışma oldu. Kalabalık bir ekiple tam bir yıldır Sivas'ın tüm sahası tarandı. Videoların yanında binlerce resim havuzu oldu. Hem yaz, hem kış hem de ilkbaharda Sivas'ın coğrafyasının tamamı taranmış oldu. Dünya artık sanal bir Dünya, insanlar buradan besleniyor. Dolayısı ile mutfağının hazırlığını yapmak lazım, iyi hazırlanmak lazım. Bu projeye sahip çıkılmasını özellikle istiyorum.” Şeklinde konuştu.