Dikilen fidanlardan elde edilen gelir öğrencilere burs olacak

Rektörlük peyzaj alanında düzenlenen fidan dikme törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte 300 elma, 200 armut, 200 ayva ve 300 erik ağacı toprakla buluştu. Törende konuşan Rektör Yıldı, dikilen fidanlardan meyve alındığında elde edilen gelirin öğrencilere burs olacağını ifade etti. Rektör Yıldız, üniversite yerleşkesine 10 farklı türde 2 bin meyve fidanı dikeceklerini belirterek, "Bugün bin tanesini bu alanda dikiyoruz. Normalde herkesin fidanını kendisinin alıp dikmesi konusunda planlama yapmıştık, ancak 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Derneği Platformu Başkanı fidanların tamamının kendisi tarafından alınıp şehitler ve gaziler adına dikilmesini istediklerini belirtti. Kendilerine teşekkür ettik. Onlar adına fidanlarımızı dikeceğiz. İki yıl içinde fidanların meyve vereceği yönünde bize bilgi verildi. Meyvelerin gelirini öğrencilerimize burs olarak dağıtmayı planlıyoruz. Bu alan, tıpkı Hasbahçe Gölet alanımız gibi olacak. Alanımıza yürüyüş yolları ve kamelyalar koyacağız. Güzel bir alan oluşturacağız ” dedi.