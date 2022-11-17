Dikiliş nedenleri görüntüsü kadar dikkat çekici

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tren istasyonuna dikilen ağaçlar görüntüsü kadar dikiliş amacıyla da dikkat çekiyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Subaşı köyünde bulunan tren istasyonu görenlerin ilgisini çekiyor. 1970'li yıllarda Devlet Demir Yolları çalışanları tarafından kışın oluşan sürgünü engellemek amacıyla dikilen ağaçlar, zamanla büyüyerek adeta mini bir ormana dönüştü. Yüzlerce ağacın büyümesiyle hem raylar kardan kapanmadı hem de bozkır yeşerdi. Bozkırın ortasındaki vaha görüntüsüyle mest ederken, istasyon dron ile havadan görüntülendi.

“Karı engellisin de demir yolunu kapatmasın diye ektiler”

Köy sakinlerinden İsmail Gözübek, rayları kardan korumak için ağaçların dikildiğini söyleyerek, “Devlet Demiryolunun boş arazisi vardı. Bu arazi boş durmasın, hem de kar çok yağıyordu o zamanlar, rayları kapatıyordu. Boş arazide gelişmiş olur diyerek çam ağaçlarını diktiler. Karı engellisin de demir yolunu kapatmasın diye ektiler. Dökülen kozaklarını toplayıp ateş yakıyorlar” dedi.