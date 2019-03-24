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Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Sivas’ta dikkatsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı.

Sivas'ta dikkatsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı.



Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Sivas'ın Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Erzincan istikametine gitmekte olan bir araç yoldan çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Devrilen direk ise yoldan geçmekte olan iki aracın üzerine düştü. Yüksek araçlar için yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Beklenen vinç gecikince direği polisler ve vatandaşlar beden gücü ile kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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