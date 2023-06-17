Dikkatsizlik kazaya neden oldu 3 yaralı

Şarkışla'da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunu Cemel beldesi kavşağında meydana gelen kazada, E.Ö. (20) yönetimindeki 60 HC 144 plakalı otomobil, H.Y. (43) yönetimindeki 43 SS 140 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Ö. ve diğer otomobilde bulunan A.E. (38) ve N.D. (37) yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.