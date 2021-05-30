Dil dökseler de alınmadılar

Sivas'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına (2021-İSG/1) geç kalan adaylar alınmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bugün yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gittiler. Adaylar korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek içeri alınıp üst taraması yapıldı. Bazı adaylar dakikalarla yarıştı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Geç kalan adaylar sınava alınmadı.

Sınava geç kalan bir adayın, "Şimdi oldu, oyalanmasaydık girmiştik. Yolda trafik de durdurdu" sözleri dikkat çekti.