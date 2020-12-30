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Dillerden düşmeyen o köye, Ahmet Kutsi Tecer anıtı yapılacak

Binlerce kişinin hafızasında yer edinen ‘Orda bir köy var uzakta’ şiirinin yazıldığı Sivas’ın Çelebiler köyüne yazar Ahmet Kutsi Tecer anıtı yapılacak.

Binlerce kişinin hafızasında yer edinen ‘Orda bir köy var uzakta' şiirinin yazıldığı Sivas'ın Çelebiler köyüne yazar Ahmet Kutsi Tecer anıtı yapılacak.


Yazar Ahmet Kutsi Tecer'e ait olan ‘Orda bir köy var uzakta' şiiri birçok kişi tarafından biliniyor. Öyle ki bu şiir bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Şair Ahmet Kutsi Tecer'in ‘Orda bir köy var uzakta' şiirini yazdığı yer olduğu düşünülen Sivas kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyüne anıt yapılacak. Sivas Valisi Salih Ayhan da dillerden düşmeyen Çelebiler köyünü ziyaret ederek Ahmet Kutsi Tecer anıtının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

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