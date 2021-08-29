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Dimitris Goutas, gol sayısını 2'ye yükseltti

DG Sivasspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon 2.

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Dimitris Goutas attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon 2. kez ağları sarstı. Yunanistanlı oyuncu Goutas, maçın 11 ve 66. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Goutas böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti.


Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 1 maçına çıkan Goutas, ilk 11'de de ilk kez görev aldı. Goutas ligde 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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