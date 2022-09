“Din görevlileri gençlere ulaşmalı”

Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan, ilçe temasları çerçevesinde Altınyayla'yı ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi makamında ziyaret eden Pehlivan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen personel toplantısına katılan Pehlivan, din görevlileriyle bir araya geldi.

Din görevlileri ve din hizmetinin öneminden bahseden Müftü Pehlivan; "Din hizmeti; her yerde, her zaman herkese, dokunabilmektir. Günümüzde yaygın olan sosyal medya nedeniyle kapısı açılmayan, unutulmuş yaşlılarımızı, hastalarımızı, kimsesizleri ziyaret etmek de yine bir din hizmetidir. Yine gençlik çalışmalarında din görevlisinin aktif bir rolü olmalıdır. Her zaman belirttiğimiz gibi bir din görevlisinin en az 10 gence ulaşması, onlarla ilgilenmesi geleceğimiz için atılacak önemli bir adımdır" dedi.

Pehlivan; din görevlilerine yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Müftü Pehlivan, ilçede faaliyetlerini sürdüren 4-6 yaş Kur'an kursu, ihtiyaç odaklı yetişkin Kur'an kursu ve tarihi Merkez Camisini de ziyaret etti.