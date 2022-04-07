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Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Sivas’ta aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye gire, kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde saat 21.00 sularında meydana geldi. Kümbet Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyir eden Ş.K. yönetimindeki Mercedes marka otomobil, Dörtişletme Kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yerinden kopan direk aracın üzerine devrildi. Şoförle birlikte araçta bulunan B.K. ve A.K. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Ş.K., Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Olayı duyarak kaza yerine gelen yaralı yakınları büyük panik yaşadı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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