Direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya uçtu 1 ağır 5 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Osmandere mevkiinde gerçekleşti. S.Y. yönetimindeki 38 JM 172 plakalı Mercedes marka otomobil Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü S.Y., eşi Y.Y., çocukları Y.Y., A.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan çocuklardan Y.Y. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.