Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kar küreme aracına çarptı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kar küreme aracına çarparak durdu.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kar küreme aracına çarparak durdu.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Çat Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada H.M. yönetimindeki 38 BS 278 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 58 FV 657 plakalı kar küreme aracına çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan A.M. yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca inceleme başlatıldı.