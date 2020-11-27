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Direkte mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye koştu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Ulaş ilçesi Cemil Tarlan Caddesi üzeri jandarma binası yakınında bulunan telefon direğinde meydana geldi. Köpeklerden kaçarak telefon direğinin tepesine çıktığı düşünülen kedi tekrardan aşağı inemedi. Mahsur kalan kediyi görenler durumu Ulaş ilçesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveni ile kediye ulaştı. Kurtarılan kedi salıverildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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