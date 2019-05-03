Divriği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Divriği ilçesinde ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi.

Divriği Kaymakamlığı'nın himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynandı. Şenliğe Divriği ilçesinde öğrenim gören yüzlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisi ve ilçeden çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte konuşan Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak, son yıllarda dijitalleşmeyle beraber teknoloji bağımlılığı kavramının günlük hayatımızda önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığını belirterek, "Bilgisayar, televizyon ve benzeri teknolojik cihazların bağımlısı haline gelen çocuklar temel sosyal becerileri öğrenmekte güçlük çekmekte, çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Oysaki açık hava oyunları çocukların motor gelişimini destekler, zihinsel ve fiziksel gelişimlerin sağlıklı bir şekilde olmasını sağlar. Geleneksel oyunlarda yetişkin yönlendirmediğinden çocuklar kendi sorunlarını kendi çözmeyi öğrenirler, daha yeterli hissederler ve öz güvenleri artar. Bu nedenledir ki çocukların geleneksel oyunları oynamaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir." dedi.