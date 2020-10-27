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Divriği pilavı tescillendi

Sivas’ın Divriği ilçesi yöresine özgü, ‘Divriği Pilavı’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Sivas'ın Divriği ilçesi yöresine özgü, ‘Divriği Pilavı' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.


Divriği Kaymakamlığı, Divriği yöresine özgü nitelikte olan Divriği Pilavının tescillenmesi için geçtiğimiz yıllarda çalışma başlatmıştı. Kaymakamlık, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun ardından yapılan çalışmalar ile ‘Divriği Pilavı' coğrafi işaret tescil belgesi alarak tescilledi. Divriği Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Divriği Pilavının tescillendiğini duyurdu.

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