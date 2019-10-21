Sivas'ın Divriği ilçesindeki UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesindeki Tarihi Ulu Cami ve Darüşşifası yıllardır restorasyonda olmasına rağmen turist çekmeye devam ediyor. Vali Salih Ayhan, restorasyon çalışmalarının 2023 yılında biteceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Divriği Ulu Cami'yi görmeden ölmeyin" dedi.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası mimari özellikleri ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlk restorasyon çalışmaları 1995 yılında başlayan, 2017 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine giren Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası taş işçiliğinin en nadide ve ince örneklerini yansıtan motifleriyle de büyük ilgi görüyor. Üzerinde bulunan on binlerce motifin birbirine benzememesiyle de dikkat çeken cami, restorasyon çalışmalarının devam etmesine rağmen tarih sevenlerin ziyaretçi akınına uğruyor. 791 yıldır ayakta duran tarihi Ulu Cami'nin restorasyon çalışmalarının 2023 yılında bitmesi ön görülüyor.

Divriği Ulu Cami hakkında bilgiler veren Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği Ulu Cami UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan eserlerden birisi olduğunu söyleyerek, “Bizim en nadide eserlerimizden birisidir. Hedef 2022 yılında buranın hizmete açılması hedefleniyor. Ancak bu tarihi eserlerde ön görülemeyen bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bazen bir bölüm restorasyonu görülemeyebilir ama onu da uzmanlar teknik elemanlar o yerin restore edilmesi gerektiğine hasıl olabilir. Dolayısıyla şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün temel planlaması 2022 yılı. Ben 1 yıl daha veriyorum opsiyonlu, etrafının tanzim edilmesi ile beraber düşündüğümüz takdirde 2023 olarak öngörebilmekteyiz. Ama bu zaman zarfında da ziyaretçilere açık. Birkaç yeri gecikebilir ama bittikten sonrada iyi ki gecikmiş diyebileceğimiz bir durum ortaya çıkacak” dedi.

"Herkesi bu eseri görmeye davet ediyoruz”

Divriği Ulu Cami'nin ölümden önce mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunun altını çizen Vali Ayhan, “Nadide bir eserimiz. Bunu en kısa zaman da toplum hayatımıza ve sistemimize alma gayreti içerisindeyiz. Güçlendirme çalışması devam ediyor. Şimdi uzmanlar binayı üç ayak üstüne mi kuralım yoksa ayrı ayrı mı bunun henüz kararı verilmedi. Yakında kurul kararıyla bu netleşmiş olacak. Çalışmalar devam ediyor. Divriği Ulu Cami'yi görmeden ölmeyin. Belki yol uzak olabilir ama gittikten sonra da iyi ki buraya geldik diyebilecek turizmcilerimiz vatandaşlarımız. İnce elenmiş sık dokunmuş, hiçbir figür bir birine benzemeyen, uzaktan bakıldığında asimetrik olan bir şaheser. Herkesi bu eseri görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesafe kısalıyor

Ayhan, Divriği'ye ulaşacak olan turizm yolunun bittiğinde mesafeyi 1 saat 15 dakikaya düşüreceğini belirterek, “O yol mesafeyi 135 kilometreye indirilecek turizm yolu. Buranında hemen hemen yüzde 60'ı bitti. Çalışmalar devam ediyor. Oranın 2-3 yıllık bir zamana ihtiyacı var. O da bittiği zaman Sivas'a uzaklığı 1 saat 15 dakikalık bir zaman olacak. Kaliteli, nitelikli ve konforlu bir yol olacak” ifadelerini kullandı.