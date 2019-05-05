İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Divriği'de trafik kazası 2 yaralı

Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası Divriği ilçe girişine yakın bir noktada meydana geldi. Kazada Sivas'tan Divriği istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetiminde ki 34 BJF 935 plakalı otomobil aynı istikamette giden B.A. yönetiminde ki 38 RD 619 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yolda ters döndü. Her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulans ile Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.