Divriği'nin yöresel ürünleri markalaşıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde köylerde yaşayan üretici kadınların fiziksel koşullarının iyileştirerek, yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesi ve markalaştırılması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Divriği İlçesi'nin tarım ve hayvancılık potansiyelini açığa çıkartarak ekonomiye kazandırmak için faaliyet gösteren Divriği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (DİVKOOP), köylerde yaşayan üretici kadınların fiziksel koşullarının iyileştirerek, yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesi ve markalaştırılması için eksikliklerin tespitine yönelik saha çalışması başlattı.

Kooperatif başkanı Cafer Yıldız, köylerde yaşayan üretici kadınların fiziksel koşullarının iyileştirerek , yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesi ve markalaştırılmasının önemini bildiklerini ve bu konuda çalışmaya start verdiklerini söyledi.

Yapılan saha çalışmasında Divriği İlçesi'ne bağlı Olukman, Arıkbaşı ve Çiğdemli Köylerinde yaşayan ve peynir üreten üreticiler ziyaret edildi. Ziyaretçiler yöresel salamura peynirinin yapımını detayları öğrenirken, bölgeye özgü “Kuru kaymak” yapımına da tanıklık edildi.

Cafer Yıldız, köylerde yaşayan üretici kadınlara destek vermek için eksiklikleri gözlemlediklerini, bu eksiklikleri giderilmesi konusunda projeler geliştirerek üreticilere destek vermek istediklerini dile getirdi. Başkan Yıldız, peynir ve kuru kaymak üreten kadınların bu çalışmadan çok memnun oldukları belirterek, kadınlara daha farklı peynir çeşitleri öğreterek ekonomilerini iyileştirmek istediklerini söyledi.

Saha çalışmasının sonucunda farklı peynir çeşitleri denenerek ilçenin yöresel peynirlerinin çeşitlendirilmesi, sofra peyniri dışında peynir türleri üretilerek daha büyük müşteri kitlesine ulaşabileceği, özellikle kuru kaymak konusunda coğrafi işaret alınması için girişimlerde bulunması sonuçlarına varıldı.