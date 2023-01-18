Diyabetle yaşamamanın pratik çözümleri anlatıldı

Sivas Devlet Hastanesinde her ay düzenlenen diyabet okulu bu kez 10 diyabet hastasının katılımıyla eğitimlerine devam etti. Hastane personellerinden Dahiliye Uzmanı Dr. Enes Keskin, Diyetisyen Elif Şeker, Fizik Tedavi Teknikeri Yasin Yılmaz ve Hemşire Serpil Çilek, diyabette beslenme, tedavi, komplikasyon, egzersiz ve yaşam konuları hakkında eğitimler verdi. Diyabet hastalığıyla ile birlikte yaşamanın öğretildiği bu okulda bireyler, alacakları yanıtlar ile daha bilinçli ve diyabetini yönetir hale gelmeleri hedefleniyor. Ayrıca eğitim sonunda katılan diyabetlilere diyabet diploması veriliyor.