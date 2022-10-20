Diyaliz hastasına hemşirelerden doğum günü sürprizi

Sivas'ta bir süredir diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaya hemşireler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivas Numune Hastanesi diyaliz ünitesinde bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Ali Ekber Doğan için hemşireler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğan, ellerinde pasta ile odasına giren hemşireleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisine büyük bir özenle bakan hemşirelerle beraber pasta kesip mutluluğunu dile getiren Doğan, kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.