Diyetisyen Cansu Arslan: "Bin yıldır kullanılan karamuk bitkisi kanser hücrelerini yok ediyor"

Diyetisyen Cansu Arslan, Sivas'ta eylül ve ekim aylarında doğadan toplanan karamuk bitkisinin kanser hücrelerini yok ettiğini söyledi.

Sivas'ta eylül ve ekim aylarında doğada kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi toplanarak yaş olarak ve kurutulup çay haline getirilerek tüketiliyor. Yaklaşık bin yıldır bilinen ve tüketilen bu bitkinin içerisinde A,C,E vitaminleri, kalsiyum, bakır ve magnezyum mineralleri bulunuyor. Özellikle kış aylarında tüketilen karamuk, soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Vücutta hücre sağlığını koruyarak iltihaplanmayı, enfeksiyonu önleyen karamuk, kanser hücrelerine karşı öldürücü (sitotoksik) etkisiyle en önemli koruyucular arasında yer alıyor. Sofralarda daha çok marmelat, komposto olarak yer bulan karamuk, et ve tavuklarda sos olarak kullanılarak dünya lezzetleri arasında da kendisine yer buluyor.

“Kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etki oluşturuyor”

Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, karamuk meyvesinin hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu belirterek, “Kırmızı, mor renkte bir sonbahar meyvesi olan karamuk, Anadolu'da bin yılı aşkın süredir kullanılan bir meyvedir. Karambık, karamıh gibi farklı adlarla da anılır. Büyüklerimiz anlatırken belki denk gelmişsinizdir bazı yerlerde yapraklarıyla birlikte de tüketilir, ekşi ve mayhoş bir tadı vardır. Karamuk, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir minerallerini içerir. Bu antioksidanlardan zengin içeriği ile vücudumuzdaki enfeksiyonu, iltihaplanmayı önler. Alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir. Bol miktarda lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengeler, insülin duyarlılığını artırır. Böylece hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bazı çalışmalar kanser hücreleri üzerinde sitotoksik (hücre öldürücü) etkisi olduğunu da göstermiştir” şeklinde konuştu.

Soğuk algınlığını önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Karamuk meyvesinin soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı özelliklerinin olduğunu belirten Arslan, “Faydası saymakla bitmeyen karamuk, toplarken ellerde bıraktığı renkten dahi anlayacağımız üzere güçlü antioksidan özelliği ile soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. İyi bir C vitamini kaynağı olarak gün içinde tüketilebilir. Tazeyken meyve olarak yiyelim. 100 gramı 60-65 kaloridir ve 1 porsiyonu yaklaşık bir avuç olarak düşünülebilir. Kurutulmuş hali yoğurtlara yulaf ezmesiyle ekleyerek ya da ceviz, fındık gibi yağlı tohumlarla ara öğünde tüketilebilir. Kaynatılıp suyu, marmelattı, kompostosu yapılabilir. Et ve tavuklara sos olarak kullanılıp, dünya standartlarında bir lezzet elde edilebilir. Taze halini derin dondurucuda saklayıp kışın da tüketimi tercih edilebilir” diye konuştu.