Doç. Dr. Fertelli: “Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur”

Dr. Tülay Kars Fertelli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, “Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur" dedi.

SCÜ Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tülay Kars Fertelli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Tülay Kars Fertelli, “1989 yılından beri 20 Kasım, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme getirmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Birçok ülke gibi ülkemizin de imzaladığı bu sözleşme, din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü ayrımı yapmadan tüm çocukların yüksek yararını gözeten bir sözleşmedir. 54 maddeden oluşan bu sözleşme ırkı, dini, yetenekleri ne olursa olsun, ne düşünür ve ne söylerse söylesin, hangi aileden olursa olsun her çocuk için geçerlidir. 18 yaşın altındaki herkesin çocuk olarak kabul edildiği bu sözleşmede tüm çocukların güvenli ve sağlıklı

koşullarda büyüme, gelişme ve yaşama, ebeveynleri ile görüşme, isim ve vatandaşlık alma, bilgi alma, düşüncelerini açıklama, ifade özgürlüğü ve özel hayatına yönelik haklar tanımlanmaktadır" dedi.

“Geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin görevi”

Doç. Dr. Fertelli, “Her çocuğun yaşadığı yerde barış, huzur ve sevgi dolu bir dünyada sağlıklı ve özgürce yaşama, eğitim alma hakkı vardır. Bu haklar tüm dünya çocuklarının en temel haklarıdır. Bu hakları çocuklara sunmak tüm dünya ulus ve insanlarının sorumluluğudur. Çocukların içinde bulunabileceği kötü koşul ve alışkanlıklardan, açlıktan, susuzluktan, şiddetten, istismar ve şiddetten koruyarak, onlara sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturarak, kendine güvenen, mutlu, üreten, problem çözme becerisi yüksek, değerlerini bilen ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek ise hepimizin ortak isteği ve görevidir. Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur. Her çocuğun geleceğimizin umudu ve teminatı olduğu inancıyla, dünyadaki tüm çocukların en temel haklarına sahip olarak daha iyi bir dünyada da yaşaması temennisiyle ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.