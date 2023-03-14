Doğa canlandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sivas'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen kardelen ve çiğdemler bu yıl erken açtı, ortaya çıkan manzara ile görenleri kendine hayran bıraktı.

Hava sıcaklıklarının artması ve karların erimesiyle 'baharın müjdecisi' olarak bilinen kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Sivas'ın Zara ve Yıldızeli ilçelerinde yüzünü gösteren kardelen ve çiğdemler adeta bozkırı renklendirdi. Görsel şölen sunan ve kartpostallık görüntüler oluşturan çiğdem çiçekleri sarı, kardelen çiçekleri ise mor renkleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.

"Çok güzel bir görüntü sunuyor"

Zara Canova Köyü Muhtarı Yahya Şahin, kardelen ve çiğdem çiçeklerinin Sivas'ta çok olduğunu ifade ederek, "Baharın geldiğine işarettir. Ömürleri maalesef kısa geçiyor. Çok güzel bir görüntü sunuyor. Çiğdemleri toplayıp yiyoruz" dedi.