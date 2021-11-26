Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı

Sivas'ta yaşayan Mustafa Aslan isimli doğa fotoğrafçısı, vaşak görüntülemeyi umarken karşılaştığı domuz sürüsü ile şaşkına döndü.

Sivas'ta yaşayan Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşak fotoğraflamak için araziye çıktı. Aslan, kent merkezine yakın bir noktada, arazide arkadaşlarıyla birlikte gezinirken domuz sürüsüyle karşılaştı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Aslan, büyük domuz sürüsünü cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde 60'a yakın yaban domuzunun arazide ilerlediği görüldü.

“İlk gördüğümde ayı zannettim”

Mustafa Aslan, domuzların bazılarının cüsselerinin büyük olduğunu ve ilk gördüğünde ayı zannettiğini belirterek, “Vaşak fotoğraflamak için arazide dolaşıyordum. Bir domuz sürüsü gördüm. Bugüne kadar gördüğüm en büyük sürüydü. İçinde 60'a yakın domuz vardı. Bazıları o kadar büyüktü ki ilk gördüğümde ayı zannettim. Cüsseleri çok büyüktü. Domuzların güzergâhı üzerinde olamadığım için aslında korkmadım ama yine de heyecanlandım. Kalp atışımda hızlanma oldu” dedi.

“Yaban domuzları toprağı havalandırarak toprağı zenginleştiriyor”

Doğadaki hiçbir hayvanın gereksiz olmadığını vurgulayan Aslan, “Yaban domuzları diğer bütün hayvanlar gibi doğada bir zincirin içinde. Onlarda doğaya faydalı hayvanlar. Hiçbir hayvan doğada boşuna yer almıyor. Yaban domuzları toprağı havalandırarak toprağı zenginleştiriyor. Kabuklu yemişlerin tohumlarını başka yerlere saçarak hem ormanın hem bozkırın yeşermesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.