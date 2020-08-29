Doğal güzelliği kadar şifasıyla da dikkat çekiyor

Sivas'ın Zara ilçesi Şerefiye köyünde bulunan "Sülük Gölü" hem doğal güzelliğiyle hem de şifasıyla dikkat çekiyor.

Sivas'a 103, Zara'ya ise 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sülüklü Göl, şifası kadar doğal güzelliğiyle de insanların uğrak yeri oldu. Bu göle gelenler sarıçam ormanları arasında bulunan sülüklü gölün doğal güzelliğinin tadını çıkarırken şifada buluyor. Gölün içerisinde bulunan sülükler birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları, sedef, kaşıntı ile egzama gibi cilt hastalıkları bulunanlar için çare kaynağı olan bu göl doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sülükler koruma altında olsa da bazı bilinçsiz vatandaşlar bu şifalı sülükleri alarak doğal yaşamından koparıyor. Bu durumda muzdarip olan bölge halkı ise gölü ziyaret eden vatandaşlara seslenerek, sülüklerin doğal yaşamından başka yerleri götürülmemesi gerektiğini söyledi.

“Ziyaretçisi çok oluyor”

Bölge sakini Hıdır Üney, bu gölün ziyaretçisinin çok olduğunu söyleyerek, “Bu sülük gölünde insanlar sülükleri toplayarak şifa arıyor. Vücuttaki ya da bacaktaki kirli kanın temizlenmesi için bu sülüğün şifa verdiği biliniyor. Sürekli insanlar gelir. Sülüklerin götürülmesi yasak ama koruyan burayı himaye eden yok. Sadece yasal olarak yasak olduğu söyleniyor. Ziyaretçisi çok oluyor. Doğal olarak ta belki Sivas'ın en güzel yerlerinden bir tanesi” dedi.

Bu göl şifa saçıyor

Cemal Düzenli ise bu göldeki sülüklerin cilt hastalıları, egzama ve kaşıntı gibi hastalılara iyi geldiğini ifade ederek, “ Buraya bütün insanlar şifa bulmaya geliyorlar. Bizim bir kanser hastası oldu kan kanseri, geldi yaklaşık 25 gün kadar bu sülükler den tedavi oldu. Ondan sonra Stuttgart'a gitti. Orada ki üniversite doktorları; bu kanı nereden değiştirdiniz, nasıl yaptınız diye bir makale üstünde durdular. Çocuk ‘Şifamı sülükler den buldum ‘diye söyledi. Havanın sıcak zamanlarında burada sülük olur. Çıplak olarak bacak veya kollarını açıp suyun içine koyup çalkalıyorsun, sülük insana geliyor. Belli bir miktar emdikten sonra sülük kendini bırakır. Cilt hastalığına, kanama, kaşıntı ve egzama gibi hastalıklara iyi geliyor. Bazıları gelip çalıp götürebiliyor. Şişenin içine koyarak 3-5 tane götürenler oluyor. Götürmek yasaktır” diye konuştu.