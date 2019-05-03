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Doğu Ekspresi'nin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Sivas’ın Divriği ilçesinde trenin altında kalan 2 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin altında kalan 2 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Divriği ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Yunus Barha (49), Divriği istasyonuna 1 kilometre uzaklıkta Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin altında kalarak hayatını kaybetti. Barha'nın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayın kaza mı intihar mı olduğunun tespiti için inceleme başlatıldı. Olay yerinde savcının incelemeleri nedeniyle tren seferi durdu.

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