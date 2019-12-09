Doğum gününü sokak hayvanları ile kutladı

Sivas'ta yaşayan hayvan sever bir vatandaş doğum gününü pasta keserek kutlamak yerine, barınakta bulunan hayvanlara ziyaret ederek onlara mama dağıttı.

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte sokak hayvanları için harekete geçen hayvan sever vatandaşlar, Sivas Belediyesi Hayvan barınağına gezi programı düzenledi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ve yaklaşık 200 vatandaş katıldı.

Hayvanlarla yakından ilgilenen hayvan sever vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte barınaktaki hayvanlara battaniye yatak ve mama gibi bağışlarda bulundular.

İlginç anların yaşandığı ziyaret programında bir hayvan sever vatandaşın doğum günü olması sebebiyle pasta kesmek yerine paketlenmiş vaziyette kedi ve köpek maması dağıtması dikkat çekti.

Gezi programının ardından hayvan hakları gönüllülerini temsilen açıklama yapan Eda Sarıer; “Buradaki organizasyon tamamen gönüllü bir organizasyondu. Biz bir avuç sokaktaki hayvanlarla ilgilenen bir araya gelmiş gönüllü hayvan severleriz. Dedik ki hadi gidelim barınakta bir etkinlik yapalım, oradaki hayvanları biraz gezdirelim kış geldi altlarına sıcacık bir şeyler serelim dedik. Sağ olsun belediyemiz bize bu konuda hep destek verdi araç temin etti ve buraya 200 kişiyi ücretsiz servislerle getirme olanağı bulduk. Sivas'ta ben 2.5 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum, 2005 yılından beri aktif olarak bu işlerin içindeyim, Ankara ve İstanbul'da bu işleri çok yaptım ama bize bu kadar destek olan ekip tanımadım. Sivas'ta ne olursa olsun arkamızda duran bir belediye ekibi ve valilik ekibi var. Onlara tekrardan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Hayvanların insanların sevgisine muhtaç olduğunu dile getiren Zeynep Akkiraz Ayhan da; “Bizim sevgimize çok muhtaçlar. Sürekli gelip onlara sevgimizi göstermemiz gerekiyor. Bugün de Fatih beyin doğum günü sağ olsun çok güzel bir etkinlik yapmış. Hayvan mamalarımızı da tanıtmak istiyoruz. Fatih bey yaş pasta kesmek yerine böyle mamaları paket yapıp buradaki hayvanlara vermeyi tercih etti. Çok güzel bir duyarlılık göstergesi bence. Çok beğendik bizde bu projenin devamını yapmayı istiyoruz” dedi.

Hayvan barınağındaki sokan hayvanlarının emin ellerde olduğuna vurgu yapan Başkan Yardımcısı Olgun ise; “Sivas halkının bize özellikle sorduğu soru hayvanlarımız üşüyor mu? Durumları nasıl? Burada, emin olun evlerdeki gibi kaloriferlerin yandığını söylemek istiyorum. Sağ olsun hayvan sever gönüllü arkadaşlarımızda battaniyeler kulübeler getirdiler. Kendilerine bu huzurda teşekkür ediyorum.” dedi.