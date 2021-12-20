Doğum hastasına böyle ulaşıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde kar yolları kapatınca yardım isteyen doğum hastasına iş makinelerinin yardımı ile ulaşıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde doğumu yaklaşan bir hasta için ambulans istendi. Yoğun kan nedeniyle köy yolları kapalı olduğu için yardıma çıkan ambulans köye ulaşamadı. İlçe özel idaresinden yardım istendi. İlçe özel idaresi ekipleri iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak hastanın ilçeye ulaşmasını sağladı.