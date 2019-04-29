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Doğumun 125.Yılında Aşık Veysel konserle anıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Aşık Veysel doğumunun 125.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, Aşık Veysel doğumunun 125. yılında Türk dünyası sanatçılarının verdiği konserlerle anıldı.


Aşık Veysel'i anma konseri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlendi. Konserde Türk dünyasının tanınmış ustaları sahne aldı. Konsere dinleyici olarak akademik personel ve öğrenciler katıldı. Konser saygı duruşunda durulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Konserde Türk dünyası sanatçıları Aşık Veysel'in ezgilerini seslendirdiler. Ayrıca konserde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'dan gelen sanatçılar kendi ülkelerine özgü yerel ezgileri de seslendirdiler.

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