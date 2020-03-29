İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı

Sivas’ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanün sürü sahibi zor anlar yaşadı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanün sürü sahibi zor anlar yaşadı.


Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürüsünü otlatmaya çıkan Ali Takçı ise dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takçı, dolu yağışını cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.