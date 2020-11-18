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Domuz sürüsü köy yakınına indi

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı bir köyde 60 yakın domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı bir köyde 60 yakın domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sivas'ın Divriği ilçesine uzaklığı 48 kilometre olan Dikmeçay köyü yakınlarında görülen domuz sürüsü şaşkınlığa neden oldu. Köy yakınlarında hayvan otlatan Ender Aslan, bir arada bulunan 60 yakın domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başardı. Domuz sürüsünün aç kaldığı için köy yakınlarına indiği düşünülürken onlarca domuzu fotoğraflayan Aslan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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