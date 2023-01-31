Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Kızılçan Gölü donunca tabloyu andıran görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi göstermesiyle Zara ilçesi Canova köyünde bulunan Kızılçan Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu. Gölün donmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Güneşle birlikte donan göl üzerinde oluşan gölge adeta bir resim tablosunu andırdı. Donan göl dron ile havadan da görüntülendi.