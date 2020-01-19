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Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü

Sivas’ta vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

Sivas'ta vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.


Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin yüzeyinde oluşan buzun kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Vatandaşlar gölün yüzeyinde yürümenin keyfini çıkardı. Öte yandan, beldede bulunan Yıldız şelalesi soğuğun etkisiyle kısmen buz tutu. Buz sarkıklarıyla kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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