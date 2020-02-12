Donan içme suyu şebekeleri elektrik enerjisi ile açılıyor

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesiyle birçok ev ve iş yerinin içme suyu şebekesi dondu. Donan şebekeler, ekipler tarafından elektrik enerjisi ve pürmüzle ısıtılarak açılıyor.

Sibirya soğuklarının hissedildiği Sivas'ta geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle bir çok ev ve iş yerinin içme suyu şebekesi dondu. Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri müdürlüğü (SİBESKİ) donan içme suyu şebeke hatlarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde donan içme suyu şebeke hatlarını elektrik enerjisi ve pürmüz ile ısıtarak açıyor.

SİBESKİ personeli Gazi Aslan, “Yoğun kış şartlarından dolayu içme suyu şebeke hatlarında yoğun don olayı var. Bizlerde sabahtan akşama kadar hiç durmadan vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışıyoruz. Cihaz ve tüp ile donan su hatlarını açmaya çalışıyoruz. Tesisatların demir olduğu alanda makine ile elektro şok veriyoruz" dedi.