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"Döndü bacı" 20 yıldır değirmen işletiyor

Sivas’ta köy sakinlerinin "Döndü bacı" olarak seslendikleri Döndü Demiray, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını öğütüyor.

Sivas'ta köy sakinlerinin "Döndü bacı" olarak seslendikleri Döndü Demiray, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını öğütüyor.


Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Döndü Demiray, kocasından devraldığı değirmencilik mesleğini 20 yıldır sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Aynı zamanda hayvancılık yapan Demiray ailesinde 20 yıl önce iş yükü artınca evin reisi Fikri Demiray, eşi Döndü Demiray'dan yardım istedi. Kocasından değirmencilik mesleğini öğrenen Demiray, işi ele aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenen köylülerin 'Döndü bacısı', o gün bu gündür değirmeni kendisi işletiyor. Demiray, değirmeni ilerleyen yıllarda oğluna devretmeyi düşünüyor.


Döndü Demiray, mesleğini çok sevdiğini belirterek, “Eşim 20 yıl önce bu işi yapabileceğime inanarak bana devretti. O gün bugündür yapıyorum. İlk başlarda zorlanmıştım. Şimdi ise hiç zorlanmıyorum. Köy sakinlerimizin hepsi benim babam, abim, kardeşim, ablam ve evlatlarım gibi. Kocamdan öğrendiğim bu mesleği oğluma öğretip gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum” dedi.

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