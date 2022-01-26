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Donduran soğuğa şelalede dayanamadı

Sivas’ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabasında bulunan Sızır Şelalesi, Sivas’ın ayazına dayanamadı.

Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabasında bulunan Sızır Şelalesi, Sivas'ın ayazına dayanamadı. Donan şelalede metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluştu.


Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta termometreler sıfırın altında 30 dereyi gösterdi, ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı. Göllerin nehirlerin donduğu şehirde, dondurucu soğuğa şelalelerde dayanamadı. Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabasında bulunan Sızır Şelalesi dondu. Şelalede metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluştu. Şelalenin bu şeklini görmek ve görüntülemek isteyenler güçlükle şelaleye ulaşabildi.


Mert Ali Çatak güç olsa da şelaleye ulaşmayı başardıklarını belirtip, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gördükleri manzara karşısında mutlu olduklarını belirtti.

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