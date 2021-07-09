Dondurmacıda Bakan Varank'ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Sivas'ta dondurma almak için çıkan vatandaşlar, tezgahta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılışlara katılmak üzere gece uçağı ile Sivas'a geldi. Varank, şehrin en işlek caddelerinden olan İstasyon Caddesi'nde gezerek vatandaşlarla görüştü. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Varank, bir dondurmacıda tezgaha geçti. Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar karşılarında Bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dondurmalarını Varank'ın elinden alan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bakan Varank'a Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu'da eşlik etti.