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Dondurucu soğuklarda sokak hayvanları unutulmadı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen kampanya yürekleri ısıttı. Şarkışla İl Emniyet Müdürlüğü'nün üstlendiği kampanya kapsamında sokak hayvanlarını besleme çalışması yapıldı. Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten ve personeller katıldı. İlçede bulunan hayvan barınağına ve çöplük bölgesine sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı.

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