Dondurucu soğukta yem bulmakta güçlük çeken kuşları besledi

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşları evinin balkonunda besleyen Neşat Gülmez, gönülleri fethetti. Kuşların balkona akın etmesiyse güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Emek Mahallesi, Buhara caddesinde yaşayan Neşat Gülmez de karla kaplı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşları unutmadı. Gülmez, evinde bulunan bayat ekmeklerle kuşları balkonda besledi. Gülmez'in ekmek parçalarını atmasıyla onlarca kuşun balkona akın etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Sivas'ta kuşların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirten Gülmez, “Sivas'a yağan son kardan sonra havalar bayağı soğudu, termometreler eksi 20 derecinin altına kadar düştü. Bu dönemde sokak hayvanları yiyecek bulmakta çok zorlanıyorlar. Bizde evimizdeki bayat ekmekleri, yemediğimiz pilav ve benzeri yemek artıklarını değerlendirmiş oluyoruz. Aynı zamanda da sokak hayvanlarına da yiyecek konusunda katkıda bulunuyoruz. Özellikle bayat ekmekleri, ufak ufak parçalara bölüp evimizin balkonuna veya bahçesine döktüğümüz zaman sokak hayvanları görüp geliyorlar. Havalar çok soğuk, yaz aylarında yaptığımız gibi süt veya su katmıyoruz. Hava çok soğuk olduğu için çabuk donuyorlar. Donduğu için özellikle kuşlar bu yiyecekleri yiyemiyorlar. Bu şekilde hem sokak hayvanlarına katkıda bulunuyoruz, hem de çocuklarımıza hayvan sevgisini öğretmiş oluyoruz” dedi.