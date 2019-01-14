Donmakta olan köpek son anda kurtarıldı

Donan Kızılırmak'ta buz kütlesinin kırılması ile buz gibi suya düşer köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesi ile Kızılırmak dondu. Donan göl üzerinden karşıya geçmek isteyen bir köpek, bastığı buz kütlesinin kırılması ile Kızılırmak'ın soğuk sularına düştü. Irmakta mahsur kalan köpeğin imdadına Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Köpeği kurtarmak için fedekarca çalışan ekipler, çok tehlikeli olmasına rağmen düzenlenen başarılı operasyonla köpek donmak üzereyken kurtarmayı başardı. Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından geçirdiği şoku atlatan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.