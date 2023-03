Down sendromlu Umut'un en büyük hedefi masa tenisinde kupa kaldırmak

Sivas'ta yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Umut Gökçe Kurt, masa tenisinde adından söz ettirmek için gece gündüz demeden yoğun antrenman yapıyor. Umut, masa tenisinde en büyük hedefinin ise Türkiye şampiyonasında birinci olup kupa kaldırmak olduğunu söyledi.

Sivas kent merkezinde yaşayan down sendromlu Umut Gökçe Kurt, lise yıllarında tanıştığı masa tenisi sporunda raketi bir daha elinden bırakmadı. Adeta masa tenisiyle hayata tutunan Kurt, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslara giderek, hedefleri için gece gündüz demeden ter döküyor. En büyük destekçileri ailesi ve antrenörü Filiz Bekçioğlu olan Umut'un masa tenisinde hedefi ise Türkiye şampiyonasında birinci olup kupa kaldırmak.

Filiz Bekçioğlu: “Umut tenisi çok seviyor”

Antrenör Filiz Bekçioğlu, Umut'un masa tenisini çok sevdiğini söyleyerek, “Umut daha öncede masa tenisi yapmıştı. Bizim umutla tanışmamız iki yıl önceydi. Bir arkadaşım Umut'un masa tenisi oynadığını ve çok sevdiğini söyledi. Hocam; 'Umut gelse çalıştırır mısın?' dedi. Ben de 'gelsin ve çalışalım' dedim ve iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Yine söylediğim gibi Umut tenisi çok seviyor. Biz her gün hem sabah hem de akşam antrenman yapıyoruz. Haftanın beş günü sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yapıyoruz” dedi.

“Diğer öğrencilerden hiçbir farkı yok”

Umut'un diğer öğrencilerden hiçbir farkının olmadığını belirten Bekçioğlu, “Umut'un diğer öğrencilerimizden hiçbir farkı yok, algısı çok yüksek ve sevgisi oldukça fazla. Gösterdiğimiz her şeyi tekrarlatmadan anında yapabiliyor. Daha öncede çalışmış ama devamını getiremediği için maalesef bir noktada kalmıştı. Ben iki yıldır düzenli olarak çalıştırdım. Eksiklerini tamamladık. Bu şekilde de gayet iyi bir yol aldı. Çok keyifli ve rahat şekilde antrenmanlarımızı tamamlıyoruz. Umut özel bir sporcu, diğer insanlara nazaran daha çok isteği ve algısı var. Bence hiçbir engeli yok, ben engel kelimesini kullanmak bile istemiyorum. Gençlik sporun bir personeli oldu diyebilirim çünkü yatıyor, kalkıyor sürekli salonda ve sürekli çalışıyor” diye konuştu.

“Amacımız milli takım bunu kendisi de çok istiyor”

Antrenör Bekçioğlu, maksatlarının milli takıma girmek olduğunu ve Umut'un da bunu çok istediğine değinerek, “Biz geçen sene İstanbul'a gittik. Yılda bir kere Türkiye şampiyonaları oluyor. Orada gruptan çıktık, bazı eksiklerimizi tamamlayamadığımız için bir sonuç alamadık ama bu sene inşallah tekrar gideceğiz. Amacımız milli takım, bunu kendisi de çok istiyor. Gerçekten milli takımda oynayabilecek bir sporcu diyebilirim. Umut hayata masa tenisi ile tutunuyor. Evinde hiç durmuyor, sürekli salona gelerek antrenman yapmak istiyor. Kendisi şu an 23 yaşında ama lise eğitiminden itibaren başlamış masa tenisine. Daha önceden daha iyi şartlar sunulabilseydi Umut'a, şu an onu milli takımda çok rahat şekilde görebilirdim. Ama bizim hedefimiz belli, hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Onun isteği ve düzenli çalışması her ikimizin de çok fazla vermiş olduğu emek sayesinde bu sene inşallah milli takım bizim hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Umut Gökçe Kurt: “Birinci olmak ve kupa almak en büyük hedefim”

Umut Gökçe Kurt, birinci olmak ve kupa almanın en büyük hedefi olduğunu dile getirerek, “Masa tenisini çok seviyorum, çok çaba veriyorum. Hocam da bana çok emek veriyor. Birinci olmak ve kupa almak en büyük hedefim. Masa tenisi oynamaktan çok büyük keyif alıyorum. Her gün antrenmanlarıma geliyorum, düzenli olarak çalışıyorum. Çok çalışıp çaba gösteriyorum, birinci olmayı çok istiyorum. Ailem için kupa alıp birinci olmak istiyorum. Kendime güveniyorum ve bunu yapacağıma inanıyorum. Annem, babam, kardeşlerim için kupa almak istiyorum ve onları çok seviyorum. Küçük bir kardeşim var, onun bana şans getirmesini istiyorum” cümlelerine yer verdi.